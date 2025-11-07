Milano 11:28
42.957 -0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 11:28
9.683 -0,55%
Francoforte 11:28
23.604 -0,55%

Mare Group: ok da assemblea ad acquisto di Eles, anche mediante i warrant

Finanza
Mare Group: ok da assemblea ad acquisto di Eles, anche mediante i warrant
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere ad acquisire fino al 100% del capitale sociale fully diluted di Eles, anche mediante l'acquisto di warrant e dell'eventuale esercizio degli stessi, autorizzando l'esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria. La delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti, rappresentanti il 77,09% del capitale sociale.

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```