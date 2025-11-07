Mare Group: ok da assemblea ad acquisto di Eles, anche mediante i warrant

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere ad acquisire fino al 100% del capitale
sociale fully diluted di Eles
, anche mediante l'acquisto di warrant
e dell'eventuale esercizio degli stessi, autorizzando l'esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria. La delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti, rappresentanti il 77,09% del capitale sociale.