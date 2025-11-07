Mare Group: ok da assemblea ad acquisto di Eles, anche mediante i warrant

Mare Group

Eles

(Teleborsa) - L'di, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione asociale fully diluted die dell'eventuale esercizio degli stessi, autorizzando l'esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria. La delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti, rappresentanti il 77,09% del capitale sociale.