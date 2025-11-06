Milano 17:35
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media
Si muove in retromarcia l'indice del settore Media europeo, che scivola a 299,4 punti.
