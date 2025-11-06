Milano 16:32
Fortinet scivola in fondo al mercato di New York

Fortinet scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader nel settore della sicurezza informatica, che esibisce una perdita secca del 7,37% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fortinet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Fortinet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,69. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 86,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
