Fortinet scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader nel settore della sicurezza informatica
, che esibisce una perdita secca del 7,37% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fortinet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Fortinet
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,69. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 86,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)