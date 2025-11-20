Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 17:58
24.481 -0,65%
Dow Jones 17:58
46.067 -0,15%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,50%

Il DAX termina gli scambi a 23.278,85 punti

In breve, Finanza
Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,50% e chiude a 23.278,85 punti.
