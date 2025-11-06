Milano 13:29
Francoforte: andamento rialzista per Evotec

(Teleborsa) - Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione del 3,64%.

L'andamento di Evotec nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di Evotec mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,863 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,135. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,695.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
