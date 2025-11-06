Milano 13:30
43.341 -0,22%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:30
9.759 -0,18%
Francoforte 13:30
23.976 -0,31%

Francoforte: giornata depressa per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Brenntag
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore tedesco di prodotti chimici, che presenta una flessione del 2,76%.

L'andamento di Brenntag nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Brenntag mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 45,63 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 47,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```