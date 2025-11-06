Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nemetschek
, che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 96,68 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 98,63. Il peggioramento di Nemetschek
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 95,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)