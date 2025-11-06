Milano 10:22
43.318 -0,28%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:22
9.762 -0,16%
Francoforte 10:22
23.999 -0,21%

Francoforte: rosso per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano con un calo del 2,56%.
