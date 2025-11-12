Milano 9:56
Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Bene la compagnia del cemento tedesca, con un rialzo dell'1,86%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,51%, rispetto a +1,72% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Le implicazioni di breve periodo del big cementiero tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 210,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 205,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 215,1.

