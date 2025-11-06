IA, Baretta (Comune Napoli): "Servono regole chiare, ognuno deve fare propria parte”

(Teleborsa) -, ma governata con regole chiare e responsabilità condivise. La Pubblica Amministrazione sta vivendo uno stravolgimento positivo che richiede un salto di qualità complessivo nei processi e nelle competenze. Manca però una normativa organica, sia a livello europeo che nazionale, e per questo è fondamentale che ognuno, nel proprio ambito, faccia la sua parte: siamo tutti coinvolti in questa trasformazione epocale. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a instaurare un dialogo costruttivo con i commercialisti per definire insieme modalità e strumenti utili a migliorare l’attività di riscossione attraverso l’impiego delle nuove tecnologie". Lo ha dichiarat, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, nel corso del convegno “Impatti ed evoluzione delle tecnologie digitali e-commerce e-government Intelligenza Artificiale Cyber security Analisi di sistema e case history”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi.l percorso che ha caratterizzato l’avvento delle nuove tecnologie nelle professioni è stato Vincenzo Tiby, consigliere delegato dell’Odcec Napoli: «Siamo passati da una fase di e-government imposto per legge, pensato quasi esclusivamente a beneficio della Pubblica Amministrazione e sostenuto con grandi sacrifici economici dai nostri studi, a una nuova stagione in cui l’Intelligenza Artificiale diventa protagonista. Una rivoluzione che riduce i tempi di gestione degli adempimenti migliora l’efficienza e apre la strada a nuove forme di consulenza e di attività professionale. Tuttavia, è indispensabile prestare massima attenzione alla tutela dei dati e alla cybersicurezza, per evitare spiacevoli sorprese legate a intrusioni o attacchi informatici. Non possiamo poi trascurare l’enorme crescita dell’e-commerce, che nel 2024 ha superato gli 85 miliardi di euro di transazioni online: un segnale inequivocabile che indica come sia giunto il momento di riconvertire i modelli di business e abbracciare con decisione la trasformazione tecnologica».Secondoresidente della commissione Tecnologie e Innovazione Odcec Napoli: «L’Intelligenza Artificiale rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali, perché consente di aumentare la competitività e ridurre i costi di gestione. Tuttavia, è fondamentale non utilizzarla in modo indiscriminato. Noi commercialisti dobbiamo conoscerne a fondo le potenzialità e i limiti, attraverso un costante aggiornamento professionale, così da offrire ai nostri clienti una consulenza sempre più qualificata e orientata alle nuove strategie aziendali».è la priorità per Annabella Acunto, vicepresidente della commissione Attività artigianali Odcec Napoli: «La legge 132 del 2025 segna un primo passo importante verso la regolamentazione di questa rivoluzione tecnologica. Non dobbiamo temere che l’Intelligenza Artificiale possa sostituirci nel nostro lavoro, ma imparare a governarla e a trasformarla in uno strumento efficiente al servizio di imprese e cittadini. La vera sfida è renderla accessibile a tutti, perché solo attraverso una diffusione capillare delle nuove tecnologie potremo generare un autentico sviluppo economico e sociale».è stato presentato da Francesco Castagna, vicepresidente Digital Fabbrica Italiana dell’Innovazione: «Oggi più che mai serve un approccio etico alle tecnologie avanzate, alla cybersecurity e alla trasformazione digitale. In questa direzione abbiamo avviato a Napoli un nuovo Innovation Hub, la Fabbrica dell’Innovazione, nata grazie al contributo di undici realtà imprenditoriali, tra cui Meditech. In appena due anni siamo riusciti a incubare 42 start-up, che oggi danno lavoro a circa 300 persone, confermando quanto la sinergia tra impresa e innovazione possa generare sviluppo concreto per il territorio».