Delmastro: “Ruolo dei consulenti sempre più essenziale nel nostro sistema giudiziario”

(Teleborsa) - "Laha il grande merito di sottolineare come nella cultura della giurisdizione si affacci una categoria fondamentale come quella dei consulenti tecnici che viene ad affiancare quelle dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati. Al di là dell’antico brocardo che vede il giudice come ‘peritus peritorum’, è di tutta evidenza chePer questo è necessario codificarne le regole e garantire per il loro tramite la massima trasparenza dei poteri decisionali. Oggi è davvero una buona giornata, particolarmente per l’ascolto di una serie di esigenze che devono essere messe a sistema dal ministero della Giustizia". Sono le parole del, giunto a Napoli presso la sede della Fondazione A’ Voce d’è Creature di don Luigi Merola in occasione della presentazione di "Associazione Parthenope", Società Campana di Medicina Legale, Assicurativa e delle Scienze Forensi.Nel corso del dibattito, moderato dall’ha sottolineato che ", attraverso una serie di elementi che portino ad un processo che si avvicini sempre più alla verità giudiziaria, scevro da meccanismi esterni come spesso accade a livello mediatico. In questo, un grande compito è quello svolto dai consulenti che nella loro tecnicalità e nella loro scienza e coscienza sono al servizio della verità e quindi dell’uomo e della giustizia. In questo circuito virtuoso serve allora. Credo sia una novità del tutto partenopea nell’essere capaci di accertare la verità".Ad illustrare gli obiettivi dell’associazione, che non a caso nasce nella regione con il più alto contenzioso medico-legale in Italia, è il"Parthenope nasce con un intento unico, quello dellaNon è un semplice gruppo composto da specialisti medico-legali ma annovera la presenza di una multidisciplinarietà grazie all’intervento di illustri esponenti di altre professioni. Riteniamo che sia importante nel contesto campano creare un unico linguaggio e un’unica metodologia per offrire un prodotto fruibile dalle amministrazioni pubbliche, dalle forze di polizia, dalla magistratura e anche dai privati cittadini che intendono chiedere il nostro supporto.. Grazie al supporto dell’Accademia che ci affianca in questa missione, vogliamo dare vita a una scuola di pensiero che sia utile ai giovani specialisti affinché possano fruirne attraverso corsi di formazione, tavole rotonde e convegno per trasmettere un metodo conciliativo determinante per deflazionare il contenzioso giudiziario. Un modo per contribuire in maniera concreta al miglioramento del nostro sistema giudiziario".A fare gli onori di casa,, che ha evidenziato l’importanza di attivare nuove sinergie con l’associazione: "Abbiamo voluto accogliere Parthenope nella nostra Fondazione perché siamo convinti che in una realtà come la nostra sia proprio la rete a fare la differenza.Sono settori spesso ostici per loro quando devono tutelare i loro diritti e noi siamo pronti ad affiancarli e accompagnarli affinché la verità venga sempre a galla. E’ un giorno buono per noi anche perché certamente faremo prevenzione, aiutando a individuare il disagio prima che diventi devianza e poi criminalità vera e propria. La prevenzione deve avere un ruolo fondamentale nella cura dei nostri ragazzi".Una sfida da vincere a tutti i costi nell’interesse di una giustizia più efficiente, come ha illustrato: "Ritengo che questa sia un’iniziativa molto positiva che merita di essere esportata anche in altre realtà non spiccatamente meridionali. La ragione risiede nel fatto che il ruolo del consulente tecnico riveste sempre maggiore importanza e deve essere incrementato con una professionalità consapevole. Il consulente è parte del processo civile, penale, tributario in quanto la tecnologia moderna e la scienza contengono una serie di specializzazioni e nozioni che non sempre i giudici possono avere. Unper il quale occorre che ci sia una deontologia professionale, una consapevolezza del ruolo che si svolge. Per questo è importante una scuola di formazione che concretizzi questi princìpi e questi concetti".Nel corso dei lavori il(presidente onorario dell’Associazione Parthenope e Direttore della Cattedra di Medicina Legale, Università Federico II di Napoli) ha svolto una ‘Lectio Magistralis’ su "La Medicina Legale al Servizio della Società".Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri,(presidente della Corte di Appello di Napoli), il(comandante provinciale dei carabinieri), il(comandante provinciale Guardia di Finanza)(assessore alla sicurezza del Comune dei Napoli),(vicario del questore di Napoli),(Cnel),(coordinatore Comitato Scientifico dell’Associazione Parthenope) e(segretario dell’Associazione Parthenope).