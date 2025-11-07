Dl Energia, Pichetto: verrà diviso in due parti, quello sulla rete in Cdm la prossima settimana

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin
, ha annunciato che il Dl Energia
verrà diviso in due parti, quello della rete e quello dei prezzi. "Quello della rete doveva già andare questa settimana in Cdm, ma mancavo io fisicamente, ero a Bruxelles in trattativa sul fondo clima e quindi la prossima settimana lo mandiamo", ha annunciato all'inaugurazione dello stabilimento di Mole Urbana
, ex Blutec, ad Orbassano alle porte di Torino. "Poi stiamo lavorando a un qualcosa che riguarda il sistema prezzi
, un provvedimento sui prezzi, che deve arrivare prima di fine anno", ha aggiunto.
Riguardo a incentivi
alla mobilitò elettrica
Pichetto ha affermato che "ci deve essere un equilibrio di mercato rispetto ai prezzi dell'offerta dei prodotti, in questo caso dei veicoli, e anche del prezzo dell'energia, per diventare un qualcosa di uso più comune. E' noto a tutti che io non condivido il Fit for 55, che è quello che vieta i motori endotermici al 2035
, anche se sono convinto che il motore elettrico è quello che farà la parte principale".
Quanto all'inaugurazione dell'impianto di Mole Urbana, il ministro lo ha definito un "passaggio importante perché è la rinascita di stabilimenti
che avevano una destinazione industriale nel settore automotive ed è una manifestazione della capacità di design del territorio piemontese decisamente importante".