Dl Energia, Pichetto: verrà diviso in due parti, quello sulla rete in Cdm la prossima settimana

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente,, ha annunciato che ilverrà diviso in due parti, quello della rete e quello dei prezzi. "Quello della rete doveva già andare questa settimana in Cdm, ma mancavo io fisicamente, ero a Bruxelles in trattativa sul fondo clima e quindi la prossima settimana lo mandiamo", ha annunciato all'inaugurazione dello stabilimento di, ex Blutec, ad Orbassano alle porte di Torino. "Poi stiamo lavorando a un qualcosa che riguarda il, un provvedimento sui prezzi, che deve arrivare prima di fine anno", ha aggiunto.Riguardo aallaPichetto ha affermato che "ci deve essere un equilibrio di mercato rispetto ai prezzi dell'offerta dei prodotti, in questo caso dei veicoli, e anche del prezzo dell'energia, per diventare un qualcosa di uso più comune. E' noto a tutti che io non condivido il Fit for 55, che è quello che vieta i motori endotermici al, anche se sono convinto che il motore elettrico è quello che farà la parte principale".Quanto all'inaugurazione dell'impianto di Mole Urbana, il ministro lo ha definito un "passaggio importante perché è la rinascita diche avevano una destinazione industriale nel settore automotive ed è una manifestazione della capacità di design del territorio piemontese decisamente importante".