Iveco, Persson: atteso miglioramento della redditività in tutte le business unit nel quarto trimestre

(Teleborsa) - "Questo è stato un trimestre all'insegna della continuità
. Abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla visione a lungo termine e siamo rimasti disciplinati nella gestione dell’attuale business: stretto controllo sui prezzi, gestione dei costi, contenimento delle scorte e accelerazione del Programma di Efficienza". Lo ha detto Olof Persson, Chief Executive Officer
di Iveco Group
, commentando i risultati del terzo trimestre 2025
.
"Le nostre business unit hanno operato con la stessa attenzione - ha spiegato - Truck ha lavorato per raggiungere l'equilibrio ottimale tra prezzi e quota
di mercato. L'attenzione è stata rivolta a proteggere la nostra posizione di leadership nel sotto-segmento dei veicoli commerciali leggeri cabinati - date le impegnative dinamiche di prezzo - e al completamento dell'introduzione del Model Year 24 in tutta Europa, assicurando la qualità, la performance e il pieno potenziale del prodotto. Powertrain ha registrato un leggero aumento dei volumi di motori, un gradito primo segnale di ripresa e di miglioramento della redditività, e ha firmato nuovi contratti con terzi. Il portafoglio ordini della nostra business unit Bus è rimasto solido
e rafforzato dai recenti accordi quadro firmati con Ile-de-France Mobilites per un massimo di 4.000 autobus e pullman a basse e zero emissioni, da consegnare tra il 2026 e il 2032, fornendoci una chiara visuale sul lungo termine. La redditività di Bus nel terzo trimestre è stata influenzata dai costi associati all'aumento della produzione presso il nostro stabilimento di Annonay in Francia".
"Considerando le performance registrate finora, abbiamo rivisto le nostre prospettive finanziarie per l'intero anno - ha sottolineato Persson - Per il quarto trimestre ci aspettiamo un miglioramento della redditività
rispetto all'anno precedente in tutte le business unit e un contributo decisivo del Programma di Efficienza. Come sempre, ciascuna delle nostre business unit è impegnata a garantire l'eccellenza operativa. Insieme, restiamo focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi a lungo termine e sulla creazione di valore duraturo per tutti coloro che fanno affidamento su Iveco Group".