Iveco, Intesa Sanpaolo migliora la view: giudizio e target price in crescita

(Teleborsa) - Si muove con cautela il titolo Iveco
che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
hanno ritoccato all'insù il giudizio sul titolo a "neutral" e il target price a 19,9 euro.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend del leader globale nel settore automotive
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'andamento di breve periodo di Iveco
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,47 Euro e supporto a 18,42. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,51.