Iveco, Intesa Sanpaolo migliora la view: giudizio e target price in crescita

(Teleborsa) - Si muove con cautela il titolo Iveco che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno ritoccato all'insù il giudizio sul titolo a "neutral" e il target price a 19,9 euro.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend del leader globale nel settore automotive rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

L'andamento di breve periodo di Iveco mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,47 Euro e supporto a 18,42. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,51.
