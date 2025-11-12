Iveco, Intesa Sanpaolo migliora la view: giudizio e target price in crescita

Iveco

(Teleborsa) - Si muove con cautela il titoloche mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.Gli analisti dihanno ritoccato all'insù il giudizio sul titolo a "neutral" e il target price a 19,9 euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,47 Euro e supporto a 18,42. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,51.