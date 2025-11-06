Londra: brillante l'andamento di BT Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BT Group
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di BT Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,792 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,904. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,734.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)