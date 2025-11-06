Milano 13:31
43.341 -0,22%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:31
9.759 -0,18%
Francoforte 13:31
23.978 -0,30%

Londra: brillante l'andamento di BT Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BT Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di BT Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,792 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,904. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,734.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
