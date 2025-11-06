Londra: in calo Ashtead Group

società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia

Ashtead Group

FTSE 100

Ashtead Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 48,02 sterline con prima area di resistenza vista a 48,92. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 47,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)