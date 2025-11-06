Milano 10:25
43.326 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:25
9.764 -0,13%
Francoforte 10:25
24.004 -0,19%

Madrid: in calo ACS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Actividades de Construccion y Servicios, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.

Il movimento della società di costruzioni spagnola, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve di ACS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 73,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 71,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 74,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
