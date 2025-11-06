Madrid: in calo ACS

(Teleborsa) - Composto ribasso per Actividades de Construccion y Servicios
, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.
Il movimento della società di costruzioni spagnola
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Allo stato attuale lo scenario di breve di ACS
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 73,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 71,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 74,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)