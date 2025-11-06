Manovra, Bankitalia: "Evitare ripetute e inattese modifiche tassazione banche"

(Teleborsa) - "La manovra, come indicato a ottobre nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), ha effetti trascurabili sull'indebitamentonetto nel 2026, mentre amplia moderatamente il disavanzo rispetto alla legislazione vigente nel successivo biennio (per poco meno di 6 e circa 7 miliardi, rispettivamente, nel 2027 e nel 2028, pari in media a 0,3 punti percentuali del prodotto all'anno). Con questi importi viene sfruttato pressoché tutto lo spazio consentito dalle nuove regole di bilancio europee, così come era accaduto lo scorso anno". È quanto ha affermato ilin audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera sulla Manovra."In continuità con scelte già adottate negli ultimi anni, la manovra – ha proseguito– includeSi tratta di misure che, anche quando sono di natura temporanea, possono essere utili per sostenere il potere d'acquisto, che negli ultimi anni è stato colpito pesantemente dall'inflazione. Gli interventi del periodo 2022-25 hanno, in effetti, più che compensato l'impatto negativo del drenaggio fiscale e dell'erosione dei trasferimenti. Il recupero dei redditi familiari, tuttavia, non può essere perseguito solo con interventi fiscali; deve fondarsi su un efficace sistema di contrattazione e, in ultima analisi, sull'aumento della produttività"."Nella media del triennio l'impatto delleha detto– deriva per quasi 6 miliardi da modifiche al sistema di imposte e trasferimenti a sostegno del reddito disponibile delle persone fisiche (includendo le norme sulle pensioni); per 2,6 da un aumento delle risorse destinate alla sanità e per 3,7 da interventi sulla spesa in conto capitale (tra cui quelli relativi agli investimenti di Anas e Rete Ferroviaria Italiana).Le risorse per la sanità riguardano quasi integralmente il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale. Più di un terzo dell'incremento sarebbe destinato ad assunzioni di personale e alla corresponsione di specifiche indennità. Il resto finanzierebbe, tra l'altro, un aumento del tetto per la spesa farmaceutica, alcune misure di prevenzione, l'acquisto di dispositivi medici e di prestazioni da privati accreditati, la spesa per specifiche prestazioni ospedaliere e di assistenza. È inoltre prevista una nuova definizione agevolata dei carichi residui affidati all'agente della riscossione (la cosiddetta rottamazione delle cartelle), con una perdita di gettito di 1,5 miliardi nel 2026 e 0,5 miliardi in media nei due anni successivi"."Un insieme numeroso di ulteriori misure, spesso con impatto individualmente modesto, – ha sottolineato– implicain media all'anno. Tra queste, oltre all'iper-ammortamento di cui si discuterà successivamente, si segnalano:maggiori esborsi (0,9 miliardi in media all'anno) delle Amministrazioni locali; la proroga al 2026 di alcune agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie (nel complesso con un costo di 0,7 miliardi in media all'anno nel biennio 2027-28), con maggiorazione delle relative aliquote di detrazione dall'Irpef (dal 36 al 50 cento per lavori effettuati nell'abitazione principale e dal 30 al 36 per quelli effettuati in altri edifici), dell'agevolazione (con detrazione del 50 per cento) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'abitazione oggetto di intervento di ristrutturazione e del Superbonus 110 per cento per alcuni interventi sugli immobili di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici del 2016-17; l'anticipo di tre mesi del riconoscimento delle indennità di buonuscita, di premio di servizio e del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici che maturano il diritto al pensionamento dal 2027 (0,3 miliardi all'anno nel biennio 2027-28); minori entrate (0,4 miliardi nel 2026) dal differimento al primo gennaio 2027 dell'entrata in vigore delle cosiddette sugar tax e plastic tax".In materia di"sicuramente sarebbe meglio non toccare troppo questo meccanismo di adeguamento" all'aspettativa di vita ha detto ilIl meccanismo, ha ricordato, è stato introdotto "per una questione di equità intergenerazionale, per mantenere un ragionevole equlibrio tra tempo trascorso al lavoro e in pensione" e perché si va verso "un aumento di spesa che può complicare, e molto, la gestione della finanza pubblica". "La cosa positiva – ha aggiunto – è che non è modifica permanente".derivano dall'(4,1 miliardi nel 2026 e nel 2027, 1,8 nel 2028) e dalla(5,1 miliardi nel 2026, 0,7 nel 2027 e 0,4 nel 2028). Tagli e posticipi di spesa a valere sul Fondo di sviluppo e coesione e a carico delle Amministrazioni centrali – ha affermato– contribuiscono nel complesso per ulteriori 2,8 miliardi in media all'anno. Si tratta per lo più di interventi in conto capitale (oltre l'85 per cento in media nel biennio 2026-27 e circa il 60 nel 2028); la parte di questi relativa a missioni e programmi dei Ministeri (1,3 miliardi all'anno) verrà integralmente recuperata in anni successivi. Per quanto riguarda i tagli in conto corrente alla dotazione finanziaria delle Amministrazioni centrali il contributo di gran lunga più significativo è quello del Ministero dell'Economia e delle finanze (oltre il 70 per cento). Per quanto riguarda le spese in conto capitale, circa il 25 per cento delle rimodulazioni si riferisce al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, seguito dal Ministero dell'Economia e delle finanze (quasi il 20) e da quello dell'Ambiente e della sicurezza energetica (oltre il 15). Come già in passato, ferma restando la riduzione complessiva, i Ministeri possono deciderne la ripartizione all'interno dei propri bilanci"."Le ripercussioni degliappaiono contenute – ha commentato il–. Il sistema bancario italiano è nell'insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d'Europa. I rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese" ma "in generale, sarebbe opportuno evitare il ripetersi frequente di inattese modifiche della tassazione"."Il susseguirsi negli anni di interventi di differimento – ha proseguito– sta determinando un accumulo di DTA per le banche negli esercizi 2028 e 2029; sulla base dei dati disponibili si valuta che queste ammonteranno a 8,8 miliardi, di cui 2,6 dovuti alla manovra in esame"."Dal lato delle entrate vi sono alcuni interventi sullache nel complesso – ha detto il vice capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia – comportano maggiore gettito per circa 1,7 miliardi in media all'anno. Un maggiore gettito di circa un miliardo all'anno è atteso da alcunesia limitando l'utilizzo delle compensazioni di imposta sia migliorando lo sfruttamento delle basi dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Sono infine previsti: l'aumento delle accise sui tabacchi e la rimodulazione di quelle su benzina e gasolio per un impatto complessivo di circa 0,9 miliardi in media all'anno (al netto di alcuni maggiori trasferimenti ad esse correlati), l'incremento dell'aliquota della cedolare secca (dal 21 al 26 per cento) anche per il reddito derivante dal primo alloggio dato in locazione breve, laddove l'affitto sia stato intermediato da soggetti specializzati (il gettito atteso è trascurabile, meno di 0,1 miliardi in media all'anno), c) lo svuotamento di un fondo istituito con la legge di bilancio per l'anno in corso (1,4 miliardi nel 2026)"."L', come noto, – ha commentato– danneggia la crescita e produce iniquità, sfavorendo le imprese e i cittadini onesti. La manovra apre a una nuovauno strumento che in passato non ha accresciuto l'efficacia nel recupero di gettito. Allo stesso tempo include misure che si pongono in continuità con quelle che hanno consentito, anche attraverso il crescente utilizzo di tecnologie avanzate, la riduzione dell'evasione negli anni scorsi".Infine Balassone ha definito la"l'occasione per riconsiderare in termini più realistici i tempi di realizzazione di alcuni interventi. La spesa per investimenti pubblici – ha concluso – dovrebbe mantenersi comunque su livelli storicamente elevati su tutto l'orizzonte di riferimento"