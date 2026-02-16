Pirelli: Sinochem valuta bond convertibile per ridurre la quota ed evitare sanzioni USA

(Teleborsa) - Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il colosso cinese Sinochem
starebbe studiando l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile
su una quota compresa tra il 10% e il 15% del capitale di Pirelli
. Questa mossa comporterebbe una discesa della partecipazione di Sinochem dall'attuale livello a un range tra il 24,1% e il 19,1%.
L'operazione avrebbe una valenza strategica
fondamentale: permetterebbe al socio cinese di scendere sotto la soglia di maggioranza
relativa, finendo al di sotto del 25,3% detenuto da Camfin. L'obiettivo principale è ridurre l'influenza su Pirelli per aggirare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti
, mantenendo però la possibilità di rientrare in possesso dei titoli alla scadenza del bond, in uno scenario futuro di minori tensioni diplomatiche tra USA e Cina.
Per gestire il potenziale collocamento, Sinochem avrebbe già invitato 4-5 banche d'affari, tra cui UBS, Rothschild, Société Générale e BNP. Lo scenario è considerato plausibile, a patto che l'amministrazione statunitense accetti la manovra come conforme alla legislazione che vieta l'uso di software forniti da aziende con rilevanti azionisti cinesi
. Nel caso di Pirelli, la questione riguarda direttamente il business "cyber tyre
", e la conformità alle norme deve essere dimostrata entro la scadenza del 17 marzo.(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)