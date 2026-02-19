Fed, Bowman: a buon punto con modernizzazione della regolamentazione per grandi banche

(Teleborsa) - "Siamo, rivedendo i quattro pilastri del nostro framework patrimoniale: stress test, coefficiente di leva finanziaria supplementare (SLR), Basilea III e supplemento per le G-SIB". Lo ha detto, della Banking Outlook Conference della Federal Reserve Bank of Atlanta.Sugli stress test, ha detto che "la nostra recente proposta, il framework di progettazione degli scenari e gli scenari al 2026. Il nostro obiettivo è ridurre la volatilità, bilanciare la robustezza dei modelli con la trasparenza e garantire che i cambiamenti futuri significativi ricevano il contributo del pubblico. Abbiamo pubblicato gli scenari definitivi al 2026 all'inizio di questo mese".Per quanto riguarda gli SLR, "lo scorso autunno, insieme all'OCC e alla FDIC, abbiamo finalizzato le modifiche all'SLR per le G-SIB statunitensi - ha spiegato Bowman - Queste modifiche garantiscono che i requisiti di leva finanziaria fungano da supporto ai requisiti basati sul rischio, come originariamente previsto., come la detenzione di Treasury, a causa di questo vincolo vincolante"."Inoltre, insieme alla FDIC e all'OCC, stiamo portando avanti l'implementazione di Basilea III negli Stati Uniti - ha spiegato - La, consentendo alle banche di prendere decisioni aziendali migliori. Il nostro approccio include un approccio bottom-up, piuttosto che un approccio basato su un'analisi predeterminata basata su un processo di reverse engineering. Siamo rimasti fedeli agli obiettivi di sostenere la liquidità del mercato, la possibilità di acquistare abitazioni a prezzi accessibili e la sicurezza e la solidità delle banche. Un modo in cui abbiamo affrontato questo problema è stato attraverso adeguamenti al trattamento patrimoniale dei mutui e del relativo servizio. L'approccio attuale ha ridotto la partecipazione delle banche ai prestiti ipotecari e ha limitato l'accesso al credito bancario. Questi cambiamenti andranno a vantaggio degli istituti di tutte le dimensioni".Infine, sul supplemento G-SIB, "in coordinamento con la proposta di Basilea e altre riforme patrimoniali, stiamo anche perfezionando il quadro del supplemento G-SIB - ha detto Bowman - Il supplemento deve, garantendo che le banche possano continuare a sostenere le imprese e i consumatori, supportando così l'economia in generale".