New York: pioggia di acquisti su Air Products and Chemicals

(Teleborsa) - Brilla la società che produce gas industriali
, che passa di mano con un aumento del 9,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Air Products and Chemicals
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Air Products and Chemicals
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 252,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 265,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 244.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)