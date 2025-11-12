Milano 17:35
New York: accelera Delta Air Lines

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia aerea americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delta Air Lines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di Delta Air Lines segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 58,73 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 61,15. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 57,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
