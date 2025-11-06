Parigi: balza in avanti Engie

(Teleborsa) - Bene il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, con un rialzo dell'1,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Engie
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Engie
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21,57 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 20,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)