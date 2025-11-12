Milano 9:59
Parigi: positiva la giornata per Engie

Parigi: positiva la giornata per Engie
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Engie più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Engie è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,19.

