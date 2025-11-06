Milano
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 16.53
Pesante sul mercato di New York Fortinet
In breve
06 novembre 2025 - 16.10
A picco il
leader nel settore della sicurezza informatica
, che presenta un pessimo -7,63%.
Argomenti trattati
New York
(495)
Titoli e Indici
Fortinet
-6,60%
