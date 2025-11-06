Milano 13:34
43.338 -0,23%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:34
9.759 -0,18%
Francoforte 13:33
23.975 -0,31%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Generali

Scambia in profit il gruppo bancario, che lievita del 2,26%.
