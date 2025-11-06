Piazza Affari: positiva la giornata per Ariston Holding

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che tratta in utile del 3,67% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ariston Holding
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,8%, rispetto a -1,63% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le tendenza di medio periodo di Ariston Holding
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,903 Euro. Supporto stimato a 3,789. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4,017.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)