Pharmanutra, orientamenti per il nuovo CdA e nomina del nuovo Investor Relator

Pharmanutra

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda leader nel settore dei complementi nutrizionali e dei dispositivi medici quotata sul segmento Euronext Star Milan, ha approvato oggi glirivolti aglisulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo.In vista del rinnovo del CdA previsto per l’assemblea del 27 aprile 2026, la Società ha deciso di anticipare la pubblicazione di tali linee guida rispetto alla convocazione ufficiale, seguendo le raccomandazioni delper agevolare i soci nella fase di transizione.Contestualmente, il Consiglio ha nominato la Dott.ssanel ruolo di. La manager vanta un profilo internazionale consolidato in aziende di alto livello come Gucci, The Lane Crawford Joyce Group e Perini Navi, oltre alla precedente esperienza come Investor Relations & ESG Director presso The Italian Sea Group.