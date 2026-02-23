Pharmanutra, orientamenti per il nuovo CdA e nomina del nuovo Investor Relator

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra
, azienda leader nel settore dei complementi nutrizionali e dei dispositivi medici quotata sul segmento Euronext Star Milan, ha approvato oggi gli orientamenti
rivolti agli azionisti
sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo.
In vista del rinnovo del CdA previsto per l’assemblea del 27 aprile 2026, la Società ha deciso di anticipare la pubblicazione di tali linee guida rispetto alla convocazione ufficiale, seguendo le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance
per agevolare i soci nella fase di transizione.
Contestualmente, il Consiglio ha nominato la Dott.ssa Simona Del Re
nel ruolo di Investor Relator
. La manager vanta un profilo internazionale consolidato in aziende di alto livello come Gucci, The Lane Crawford Joyce Group e Perini Navi, oltre alla precedente esperienza come Investor Relations & ESG Director presso The Italian Sea Group.