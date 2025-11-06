Milano
11:58
43.351
-0,20%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
11:58
9.753
-0,25%
Francoforte
11:58
24.023
-0,11%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 12.14
Vendite dettaglio Unione Europea (MoM) in settembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
06 novembre 2025 - 11.15
Unione Europea,
Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) -0,1%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,2%).
