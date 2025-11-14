Parigi: giornata depressa per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi francese
, che presenta una flessione del 2,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Veolia Environnement
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,35 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,67. L'equilibrata forza rialzista dell'utility francese
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)