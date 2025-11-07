Parigi: si concentrano le vendite su Veolia Environnement

società di servizi francese

CAC40

Veolia Environnement

utility francese

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,83%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)