Milano 13:53
42.768 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:53
9.661 -0,77%
Francoforte 13:53
23.502 -0,98%

Parigi: si concentrano le vendite su Veolia Environnement

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Veolia Environnement
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi francese, che mostra un decremento dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Veolia Environnement rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico dell'utility francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```