Zalando: crescita a doppia cifra nel terzo trimestre. Confermata guidance 2025

Zalando

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre del 2025 con una forte accelerazione dei risultati, sostenuta dall’acquisizione die dalla solidità della strategia di ecosistema. Il(GMV) è cresciuto del 21,6% a, mentre isono aumentati del 26,5% raggiungendo i. L’è salito a 96 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 93 milioni dello stesso periodo del 2024.Su, considerando ABOUT YOU come parte del gruppo anche nel periodo comparabile, il GMV è aumentato del 6,7% e i ricavi del 7,5%, trainati dalle solide performance di entrambe le piattaforme.Ilha registrato ricavi superiori a, con un incremento del 15,6% e un margine EBIT rettificato in crescita di 4,3 punti percentuali, al 7,1%. Zalando ha inoltre ampliato la collaborazione con, estendendo la gestione logistica all’intera attività e-commerce del marchio in Europa, e rafforzato le partnership conattraverso la piattaformaNel, il gruppo ha consolidato la propria presenza nellodiventando main partner della Federazione Calcistica Tedesca (DFB) fino al 2030 e sponsor principale di diverse maratone europee, tra cui Berlino, Rotterdam e Copenaghen.La base clienti combinata di Zalando e ABOUT YOU ha superato i, rafforzando la leadership europea del gruppo nel fashion e lifestyle."Il terzo trimestre dimostra come stiamo eseguendo con determinazione la nostra strategia per abbracciare le immense opportunità davanti a noi e per catturare crescita profittevole sia nel B2C che nel B2B – ha affermato, co-CEO di Zalando –. La nuova entusiasmante partnership con la Federazione Calcistica Tedesca DFB ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro business nello Sport e di creare un’esperienza sportiva senza precedenti per i nostri clienti, mentre le nostre partnership B2B di alto livello mostrano il valore superiore che siamo in grado di offrire a marchi e rivenditori con il nostro unico sistema operativo di e-commerce".Zalando ha confermato laper il 2025, con una crescita pro-forma del GMV e dei ricavi tra il 4% e il 7%, un EBIT rettificato tra 550 e 600 milioni di euro e investimenti previsti tra 200 e 280 milioni.