Piazza Affari: vendite diffuse su A2A

utility lombarda

FTSE MIB

A2A

principale indice della Borsa di Milano

azienda di servizi di pubblica utilità

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 6,20% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,588 Euro e primo supporto individuato a 2,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,676.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)