Piazza Affari: vendite diffuse su A2A

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'utility lombarda
, che esibisce una perdita secca del 6,20% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di A2A
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo dell'azienda di servizi di pubblica utilità
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,588 Euro e primo supporto individuato a 2,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,676.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)