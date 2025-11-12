Milano 11-nov
44.439 0,00%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 0,00%
Francoforte 11-nov
24.088 0,00%

A2A, Mazzoncini: abbiamo rafforzato il nostro impegno nella decarbonizzazione del Paese

Energia, Finanza
A2A, Mazzoncini: abbiamo rafforzato il nostro impegno nella decarbonizzazione del Paese
(Teleborsa) - "I risultati dei primi nove mesi confermano la nostra solidità e capacità di generare valore attraverso investimenti mirati e sostenibili". Lo ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, commentando i risultati al 30 dicembre 2025.

"Abbiamo aumentato del 15% le risorse destinate alla crescita organica per potenziare reti e impianti, dare un ulteriore impulso alla generazione da fonti rinnovabili, ai business dell'economia circolare e alla trasformazione digitale del Gruppo - ha spiegato - Abbiamo rafforzato il nostro impegno nella decarbonizzazione del Paese: dall'inizio dell'anno abbiamo fornito 8,3 TWh di energia verde, in crescita del 43% rispetto al 2024, e sottoscritto un PPA da 2,7 TWh di energia eolica per ampliare il portafoglio rinnovabile e offrire maggiore stabilità dei prezzi a famiglie e imprese".

"A ottobre abbiamo varato A2A Life Ventures, il primo veicolo integrato di open innovation in Italia, una piattaforma che ambisce a diventare un benchmark europeo nell'innovazione applicata alla transizione ecologica, anticipando i trend globali e generando valore nel lungo periodo", ha sottolineato Mazzoncini.
Condividi
```