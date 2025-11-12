Milano 9:59
44.886 +1,01%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:59
9.907 +0,07%
24.327 +0,99%

Piazza Affari: A2A si muove verso il basso

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Piazza Affari: A2A si muove verso il basso
Ribasso per l'utility lombarda, che tratta in perdita del 6,20% sui valori precedenti.
