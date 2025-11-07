Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Chiusura in rosso per il derivato italiano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,14%.

Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42.990 con primo supporto visto a 42.500. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42.340.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
