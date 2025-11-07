Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Risultato negativo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una flessione dell'1,41%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 28.667,8 con tetto rappresentato dall'area 29.543,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28.376.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)