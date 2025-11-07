Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Light Sweet Crude Oil, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 59,03. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60,52. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58,54.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```