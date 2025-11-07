Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:21
24.718 -1,64%
Dow Jones 18:21
46.636 -0,59%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Approvata Carta di Roma: indica rotta per salvaguardia e sviluppo patrimonio naturale e territoriale

Economia
Approvata Carta di Roma: indica rotta per salvaguardia e sviluppo patrimonio naturale e territoriale
(Teleborsa) - Al termine della terza giornata si chiude a Roma il XIX Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: l’Assemblea dei Presidenti ha approvato la Carta di Roma, documento d’indirizzo che fissa la rotta della professione per i prossimi anni e traduce in impegni operativi la responsabilità di prendersi cura del capitale naturale, dei sistemi produttivi e dei territori.

Il documento approvato è una piattaforma di principi e azioni che valorizza la cultura agronomica e forestale come sintesi di competenze scientifiche e tecniche, con un forte accento su formazione, qualità delle pratiche, pari opportunità e linguaggio inclusivo, chiamando la comunità professionale a un ruolo attivo nella rigenerazione dei suoli e nell’uso consapevole delle risorse primarie.

La giornata conclusiva, ospitata in Campidoglio, ha messo al centro “Formazione, ricerca e innovazione: strumenti e azioni per la professione del futuro”, con un confronto sul governo dei dati e sull’intelligenza artificiale come leve per potenziare diagnosi, pianificazione e decisioni in agricoltura e foreste. Al dibattito hanno preso parte, tra gli altri, rappresentanti dell’Università Federico II, del Centro Nazionale Agritech, dell’Agenzia Spaziale Italiana e dello European National Institute for AI, conferma l’indirizzo di responsabilità generazionale del CONAF, un impegno verso il futuro e i giovani, testimoniato anche dal traguardo del XIX Congresso, che ha registrato circa il 15% di iscritti under 35.


A seguito delle sessioni del primo mattino, l’Assemblea dei Presidenti ha licenziato la Carta di Roma, il documento d’indirizzo degli agronomi e dei forestali. A ribadire lo spirito di responsabilità che discende dal mandato professionale di agronomi e forestali è intervenuto il Presidente Mauro Uniformi: “Con la Carta di Roma approviamo un’agenda condivisa di principi e azioni: le dichiarazioni diventano responsabilità. Gli agronomi e i forestali rappresentano infrastruttura civile del Paese essenziale per indirizzare lo sviluppo durevole del territorio e del Pianeta, basato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Da domani questa Carta guiderà l’agire dell’Ordine nella formazione, nelle alleanze istituzionali e nel servizio ai territori per costruire un futuro che poggi su radici salde”.


Nel corso dei lavori si è tenuta poi anche la proclamazione dei professionisti meritevoli dell’onorificenza CONAF, un riconoscimento al valore civile e tecnico della professione. Sono stati premiati Andrich Orazio, Dottore Forestale, e Scaravella Anna Maria, Dottoressa Forestale, insieme ai Dottori Agronomi Candotti Michele, Castellana Giuseppe, Chiostri Carlo e Donna Pierluigi: storie e competenze diverse che testimoniano un medesimo impegno per la qualità dei paesaggi produttivi, la tutela della biodiversità e l’innovazione al servizio delle comunità.
Condividi
```