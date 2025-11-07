Approvata Carta di Roma: indica rotta per salvaguardia e sviluppo patrimonio naturale e territoriale

(Teleborsa) -si chiude a Roma il’Assemblea dei Presidenti ha approvato ladocumento d’indirizzo che fissa la rotta della professione per i prossimi anni e traduce in impegni operativiè una piattaforma diche valorizza la cultura agronomica e forestale come sintesi di competenze scientifiche e tecniche, con un forte accento su formazione, qualità delle pratiche, pari opportunità e linguaggio inclusivo, chiamando la comunitàospitata in Campidoglio, ha messo al centro “con un confronto sul governo dei dati e sull’intelligenza artificiale come leve per potenziare diagnosi, pianificazione e decisioni in agricoltura e foreste. Al dibattito hanno preso parte, tra gli altri, rappresentanti dell’Università Federico II, del Centro Nazionale Agritech, dell’Agenzia Spaziale Italiana e dello European National Institute for AI, conferma l’indirizzo di responsabilità generazionale del CONAF, untestimoniato anche dal traguardo del XIX Congresso, che ha registrato circa il 15% di iscritti under 35.ha licenziato la Carta di Roma, il documento d’indirizzo degli agronomi e dei forestali. A ribadire lo spirito di responsabilità che discende dal mandato professionale di agronomi e forestali è intervenuto il Presidente Mauro Uniformi: “Con la Carta di Roma approviamo un’agenda condivisa di principi e azioni: le dichiarazioni diventano responsabilità. Gli agronomi e i forestali rappresentano infrastruttura civile del Paese essenziale per indirizzare lo sviluppo durevole del territorio e del Pianeta, basato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Da domani questa Carta guiderà l’agire dell’Ordine nella formazione, nelle alleanze istituzionali e nel servizio ai territori per costruire un futuro che poggi su radici salde”.si è tenuta poi anche laF, un riconoscimento al valore civile e tecnico della professione. Sono stati premiati Andrich Orazio, Dottore Forestale, e Scaravella Anna Maria, Dottoressa Forestale, insieme ai Dottori Agronomi Candotti Michele, Castellana Giuseppe, Chiostri Carlo e Donna Pierluigi: storie e competenze diverse che testimoniano un medesimo impegno per la qualità dei paesaggi produttivi, la tutela della biodiversità e l’innovazione al servizio delle comunità.