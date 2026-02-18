Scuola, carta del docente anche ai supplenti brevi grazie a ricorso Anief

"Anche per i supplenti brevi
è possibile richiedere la carta del docente
. C’è una sentenza della Cassazione che lo afferma, per cui i supplenti che hanno almeno 180 giorni di servizio e la metà dell’orario previsto dal contratto possono richiedere, attraverso il ricorso ANIEF, la carta del docente, così come i supplenti al 30 giugno per gli anni passati
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Sappiamo che da quest’anno la carta del docente è stata estesa anche ai docenti al 30 giugno e dovrebbe essere accreditata entro febbraio.
Ricordiamo che è sempre possibile recuperare l’ultimo quinquennio, almeno dal punto di vista economico. Dunque ricordiamo a tutti coloro che hanno avuto contratti di supplenza breve nell’ultimo quinquennio la possibilità di intraprendere questa iniziativa
", conclude Rosano.
"