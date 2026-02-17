Società di capitali, ricavi in crescita nel 2025 (+1,5%) e 2026 (+2,9%)

(Teleborsa) - Dopo una crescita del 3,2% dei ricavi nel 2023, le società di capitali italiane
hanno fatto registrare un andamento piatto nel 2024 con una crescita ferma allo 0,1%. Le stime per il 2025 e il 2026 indicano un recupero progressivo. In particolare, per il 2025
è stimata una crescita dell'1,5% che sale al +2,9% per il 2026. Sono i dati principali contenuti nel report della Fondazione nazionale dei commercialisti sui bilanci delle società di capitali italiane
elaborati sulla base di un campione di 554 mila società appartenenti a tutti i settori economici con esclusione del comparto bancario e assicurativo.
L'Osservatorio considera solo le società di capitali per le quali è disponibile il bilancio nel triennio 2022-2024
e che nell'ultimo anno presentano ricavi superiori a 100 mila euro e inferiori al miliardo di euro.
In linea con i principali dati congiunturali economici, i ricavi aggregati
delle società di capitali italiane sono stimati crescere dell'1,5% nel 2025 e del 2,9% nel 2026, corrispondenti a una diminuzione, al netto dell'inflazione, dello 0,5% nel 2025 e ad in incremento dell'1,1% nel 2026. Il recupero in corso riguarda in modo particolare il settore delle costruzioni
che beneficia della spesa legata al PNRR
. In generale, le previsioni
indicano una maggiore spinta della domanda interna
a fronte di un andamento negativo della domanda estera netta
. Nell'ambito della domanda interna, gli investimenti
offrono un contributo positivo e determinante. Nel 2025, infatti, gli investimenti in fabbricati non residenziali
, secondo dati Istat, sono cresciuti del 15,2% favorendo un importante ripresa del settore delle costruzioni.
I dati elaborati su un campione di 554 mila società
indicano una crescita dei ricavi aggregati
ferma a +0,1% che si traduce in un calo in termini reali dell'1,9%. Particolarmente significativa risulta, invece, la crescita dei dipendenti
che risulta pari al 12,7%, mentre le società che chiudono il bilancio in utile sono l'84,2%, in leggero calo rispetto a un anno prima. Migliora leggermente, invece, il grado di patrimonializzazione, rappresentato dal rapporto tra il patrimonio netto e l'attivo, che passa dal 43,6% al 44,6%. L'andamento dei ricavi mostra un calo piuttosto marcato tra le microsocietà
(-5,8%), mentre le società di maggiori dimensioni registrano incrementi più decisi. In particolare, le società del segmento intermedio tra 50 e 100 milioni di euro di ricavi mostrano un aumento dell'1,6%.
Sul piano territoriale
, sono le regioni meridionali a far registrare l'incremento maggiore Al Sud
, infatti, i ricavi sono aumentati del 3,1%. Segue il Centro
con il +2,1%. Nel Nord-est
(-0,8%) e nel Nord-ovest
(-1,2%) l'andamento dei ricavi è stato, invece, negativo.
Sul fronte occupazionale
, i dati riportano un aumento significativo dei dipendenti, cresciuti del 12,7% con un andamento molto positivo soprattutto tra le microsocietà (+55,2%). Sul piano territoriale
, la crescita dei dipendenti è diffusa in tutte le regioni con un andamento positivo più marcato nel Nord-est (+26,2%).
Ad eccezione delle microsocietà, che presentano il dato più basso, le società che chiudono il bilancio in utile superano il 90% solo nel segmento tra 5 e 20 milioni di euro. Sul piano territoriale, invece, la quota più elevata si registra nel Sud
che, però, presenta un calo nel 2024 rispetto al 2023: da 87,3% a 86,9%.
La redditività
, misurata attraverso il Roe, l'indice che misura il rapporto tra l'utile netto e il patrimonio netto (in questo caso, il campione si restringe a 458 mila società dal momento che sono prese in considerazione unicamente le società con risultato d'esercizio e patrimonio netto positivi), si riduce dal 9 all'8,3% e risulta in calo in tutti i segmenti dimensionali con l'unica eccezione delle società tra 1 e 5 milioni di ricavi che presentano un incremento dal 9,1 al 9,5%.
Il rapporto tra patrimonio netto
e attivo
risulta in crescita in tutti i segmenti dimensionali ed è più elevato nelle microsocietà che fanno registrare un incremento dal 49,5 al 50,8%.
Migliora anche il livello di indebitamento
che passa dal 50,5 al 49,4%, mentre salgono leggermente gli oneri finanziari che passano dal 2 al 2,1% dei ricavi e dal 27,3 al 30,8% del Mol. Stabili i debiti tributari e previdenziali che subiscono solo una lievissima variazione in aumento passando dal 4,5 al 4,6% dei debiti totali.
Sul piano settoriale
, infine, i ricavi fanno registrare un calo nell'industria (-3,1%) e nelle costruzioni (-6,3%), mentre gli altri settori risultano in crescita, in particolare alloggio e ristorazione (+6,9%).