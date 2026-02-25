Sogesid: Panero nominato Presidente della Società

(Teleborsa) -comunica che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato Presidente della Societàche succede aLa nomina di Panero - si legge -intrapreso dalla Società di ingegneria ambientale, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel precedente ruolo di Vicepresidente,à, supportando il CdA nelle scelte strategiche e nel processo di consolidamento dell’identità di Sogesid quale Società pubblica di ingegneri, architetti e tecnici al fianco delle amministrazioni nazionali e locali nei processi necessari al risanamento ambientale.grato per la fiducia accordatami dall’intero Consiglio – dichiara il Presidente– e consapevole del ruolo strategico che Sogesid svolge al servizio delle istituzioni e dei territori. Intendo proseguire nel solco della continuità, valorizzando il patrimonio di competenze tecniche e professionali che rappresenta la nostra principale forza. In una fase cruciale per le politiche ambientali e per l’attuazione degli investimenti pubblici, lavoreremo per rafforzare ulteriormente l’efficacia operativa della Società, consolidarne l’identità pubblica e sostenere con determinazione le amministrazioni centrali e locali nei percorsi di transizione ecologica e risanamento ambientale".La Società proseguirà con determinazione nell’attuazione degli indirizzi strategici,conclude la nota.