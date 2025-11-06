Milano 11:35
Economia
Plenitude firma accordo per l'efficientamento energetico delle sedi di AVIS in Italia
(Teleborsa) - Plenitude e Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue ODV, annunciano la firma di un accordo quadro finalizzato al possibile sviluppo di iniziative congiunte per l’efficientamento energetico delle sedi Avis su tutto il territorio nazionale. L’intesa riguarda la realizzazione di progetti innovativi che includono ad esempio la fornitura e il revamping di impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la fornitura di energia e la stipula di convenzioni con condizioni dedicate per i collaboratori e i soci donatori di Avis.

"Con questa collaborazione, Plenitude conferma il proprio impegno a supportare enti ed associazioni nel loro percorso di transizione energetica, grazie a soluzioni integrate che favoriscono il consumo di energia da fonti rinnovabili. L’accordo che sigliamo oggi sancisce l’impegno reciproco a esplorare e realizzare iniziative concrete per contribuire alla transizione energetica", ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude.

"Da sempre siamo attenti alla tutela del benessere delle persone e delle comunità, anche attraverso l’adozione di pratiche sostenibili. Grazie a questo accordo, potremo supportare le nostre 3.300 sedi presenti sul territorio nazionale con soluzioni innovative per la produzione e l’utilizzo consapevole dell’energia, contribuendo così alla diffusione di una cultura più green e responsabile all'interno della nostra Associazione e nelle comunità in cui operiamo", afferma Oscar Bianchi, Presidente nazionale di AVIS.


