Plenitude firma accordo per l'efficientamento energetico delle sedi di AVIS in Italia

(Teleborsa) - Plenitude
e Avis,
Associazione Volontari Italiani Sangue ODV, annunciano la firma di un accordo quadro
finalizzato al possibile sviluppo di iniziative congiunte per l’efficientamento energetico delle sedi Avis su tutto il territorio nazionale
. L’intesa riguarda la realizzazione di progetti innovativi che includono ad esempio la fornitura e il revamping di impianti fotovoltaici
, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
, la fornitura di energia
e la stipula di convenzioni
con condizioni dedicate per i collaboratori e i soci donatori di Avis.
"Con questa collaborazione, Plenitude conferma il proprio impegno a supportare enti ed associazion
i nel loro percorso di transizione energetica, grazie a soluzioni integrate che favoriscono il consumo di energia da fonti rinnovabili. L’accordo che sigliamo oggi sancisce l’impegno reciproco
a esplorare e realizzare iniziative concrete per contribuire alla transizione energetica", ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude.
"Da sempre siamo attenti alla tutela del benessere delle persone e delle comunità,
anche attraverso l’adozione di pratiche sostenibili. Grazie a questo accordo, potremo supportare le nostre 3.300 sedi presenti sul territorio nazionale
con soluzioni innovative per la produzione e l’utilizzo consapevole dell’energia, contribuendo così alla diffusione di una cultura più green e responsabile all'interno della nostra Associazione e nelle comunità in cui operiamo", afferma Oscar Bianchi, Presidente nazionale di AVIS.