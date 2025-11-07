Milano 17:35
Bilancio Ue, confronto tra i 27 su lettera gruppi al Pe

(Teleborsa) - I rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue hanno discusso oggi a Bruxelles della recente lettera di alcuni leader dei gruppi politici del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione sul prossimo Quadro finanziario pluriennale, il nuovo Bilancio 2028-2034. Lunedì, come noto, si terrà una riunione a tre convocata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidenza danese del Consiglio dell'Ue.

I 27 hanno sottolineato molto chiaramente, da quanto si apprende, che i negoziati sul nuovo Bilancio Ue si svolgono secondo la procedura prevista dai trattati e che si aspettano che la presidenza continui a portarla avanti in Consiglio sulla base del contributo degli Stati membri. Nel confronto la presidenza danese ha rilevato una sovrapposizione tra alcuni punti sollevati dai gruppi politici nella lettera e le discussioni in corso in sede di Consiglio, da quanto si apprende, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura e il ruolo delle regioni. L'obiettivo è quello di presentare un primo progetto di schema di negoziato al Consiglio europeo di dicembre.

A fine ottobre i gruppi politici della 'maggioranza Ursula' all'Eurocamera (Ppe, Socialisti, Renew e Verdi) hanno inviato una lettera a von der Leyen dove giudicano "inaccettabile" la proposta dell'esecutivo sul prossimo Bilancio Ue pluriennale, respingono l'idea di piani nazionali su modello Recovery e l'unione tra coesione e politiche agricole.
