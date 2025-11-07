Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,14%

L'Indice Hang Seng termina a 26.183,08 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,14% e chiude a 26.183,08 punti.
