Milano 10:23
43.189 +0,28%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:23
9.701 -0,35%
Francoforte 10:23
23.715 -0,08%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,26% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 43.180,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,26% alle 10:30
Milano segna un modesto +0,26% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 43.180,9 punti.
Condividi
```