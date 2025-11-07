Daimler Truck Holding, terzo trimestre influenzato dalle persistenti difficoltà in Nord America

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025,ha registrato un. La performance del Gruppo è stata influenzata dalledei camion, dove i clienti mantengono un atteggiamento attendista in un mercato del trasporto merci molto debole e in attesa di chiarezza normativa.Il segmentoha registrato un aumento sia dell'EBIT rettificato che del ROS rettificato, sostenuto dall'aumento delle vendite in Europa.ha registrato una solida performance, sebbene le condizioni di mercato in Asia siano rimaste difficili, soprattutto in Giappone e Indonesia.ha mantenuto la sua solida traiettoria di redditività positiva. Ihanno aumentato la redditività e i margini.Con vendite di Gruppo pari a 98.009 unità (3Q24: 114.917 unità), il(Industrial Business, IB) è stato pari a 10,6 miliardi di euro, in calo rispetto ai 12,3 miliardi del pari periodo dell'anno precedente. L'di Gruppo è stato pari a 716 milioni, in contrazione da 1,18 miliardi del 3Q24, con undel Business Industrial pari al 6,3% (3Q24: 9,3%).Il(FCF) dell'è stato pari a 24 milioni (3Q24: -41 milioni). L'(EPS) nel terzo trimestre è stato pari a 0,57 euro, in calo da 0,77 euro del trimestre di confronto.Glidel Gruppo si sono attestati sui livelli dell'anno precedente, con 93.923 unità (terzo trimestre 2024: 94.709 unità), sostenuti da une da unarispetto ai livelli molto bassi del secondo trimestre. Lesono cresciute del 175%, raggiungendo le 1.833 unità.Il: per l'esercizio in corso, il Gruppo prevedecomprese tra 410.000 e 440.000 unità e uncompreso tra 44 e 47 miliardi di euro. L'di Gruppo dovrebbe attestarsi tra 3,6 e 4,1 miliardi. Per il, Daimler Truck prevede un ritorno sulle vendite rettificato compreso tra il 7% e il 9%. Ilè previsto tra 1,5 e 2 miliardi di euro."Daimler Truck continua a operare in un contesto globale dinamico. Le prospettive finanziarie per il 2025 restano soggette agli, in particolare allae alle sfide della catena di approvvigionamento", ha spiegato la società.