Pichetto Fratin: decreto strutturale sul caro bollette entro fine anno

Economia
(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che il decreto contro il caro bollette sarà approvato entro la fine dell’anno. Intervenendo a Radio24, il ministro ha spiegato che un primo intervento tecnico, riguardante gas, tetto alle emissioni (carbon cap) e intasamento della rete, arriverà già nei prossimi giorni, probabilmente al prossimo Consiglio dei ministri.

"Si tratta di un provvedimento non temporaneo – ha precisato Pichetto Fratin – ma di un intervento strutturale e duraturo, pensato per dare stabilità e un percorso chiaro alla gestione dei costi energetici".
