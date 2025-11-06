Pichetto Fratin: decreto strutturale sul caro bollette entro fine anno

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin
, ha annunciato che il decreto contro il caro bollette sarà approvato entro la fine dell’anno. Intervenendo a Radio24,
il ministro ha spiegato che un primo intervento tecnico, riguardante gas, tetto alle emissioni (carbon cap)
e intasamento della rete, arriverà già nei prossimi giorni, probabilmente al prossimo Consiglio dei ministri.
"Si tratta di un provvedimento non temporaneo
– ha precisato Pichetto Fratin – ma di un intervento strutturale e duraturo, pensato per dare stabilità e un percorso chiaro alla gestione dei costi energetici".