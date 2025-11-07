Ecomondo 2025: +7% di presenze, crescono i visitatori internazionali

(Teleborsa) - In un contesto mondiale sempre più volatile, la sostenibilità rappresenta la bussola di orientamento per governi, imprese e comunità scientifica. Giunto alla 28° edizione, Ecomondo 2025 è l'in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green, blue and circular economy, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), che si chiude oggi alla Fiera di Rimini."Oltre ad essere l'evento 'flagship' del portafoglio di Italian Exhibition Group, Ecomondo è in assoluto" - ha spiegato Marco Carniello, Chief Business Officer di IEG - "Abbiamo avuto in questi padiglioni, 30 per l'esattezza, circa 1.700 espositori, provenienti da tutto il mondo, e abbiamo visto tra i padiglioni decine di migliaia di professionisti legati all', ma anche alla, alle, alla green economy e altro,. Abbiamo crescite di visitatori dal Medio Oriente, dall'Africa e molto anche dall'America Latina e dagli Stati Uniti".Ecomondo 2025 si è confermato luogo privilegiato di scambio tra aziende, ricerca e professionisti del settore di tutto il mondo, anche grazie allae della(MAECI): un crocevia globale, con oltre 800 hosted buyer e. Tra i mercati più rappresentati: Spagna, Turchia, Polonia, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Tunisia, Marocco ed Egitto. A completare il quadro, circa 90 associazioni internazionali coinvolte. Un network che, durante la manifestazione, ha generato 3.800 business matching, favorendo la cooperazione e la diffusione delle best practices per la transizione ecologica.Ecomondo ha come sempre ospitato anche gli Stati Generali della Green Economy, quest'anno giunti alla 14° edizione. Ad aprire le conferenze è stata la presentazione della, ponendo al centro del dibattito lo stato e le prospettive della transizione ecologica europea nel nuovo contesto globale. La sessione plenaria della seconda giornata, per la prima volta interamente in lingua inglese, ha ampliato ulteriormente la portata internazionale dell’evento.Il ritorno di Sal.Ve, il, in collaborazione con ANFIA, ha portato inoltre in mostra l’intera gamma della produzione di allestimenti per veicoli industriali e speciali per la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi, per lo spazzamento stradale e per gli spurghi.Ultimo per ordine ma non per importanza l’, che ha dato spazio e visibilità adall’alto contenuto tecnologico, di cui 20 da Marocco e Tunisia selezionate nell’ambito del progetto Lab Innova for Africa “Luca Attanasio”, promosso da Agenzia ICE in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Accanto all’esposizione, Ecomondo ha consegnato il Premio “Lorenzo Cagnoni” per l’Innovazione Green alle sette aziende espositrici per le tecnologie più avanzate e promettenti presentate nei settori espositivi della manifestazione.La prossima edizione di Ecomondo tornerà alla fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre 2026.