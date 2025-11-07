Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:45
24.712 -1,66%
Dow Jones 18:45
46.606 -0,65%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: seduta euforica per FMC Corporation

Seduta decisamente positiva per la società statunitense di scienze agrarie, che tratta in rialzo del 4,78%.
